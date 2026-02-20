Empoli | oltre 3 chili tra hashish cocaina e marijuana Anche armi e munizioni due arresti

A Empoli, un'operazione delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di oltre 3,5 chili di droga e all'arresto di due persone. La polizia ha trovato hashish, cocaina e marijuana nascosti in un’abitazione, insieme a materiale per il confezionamento e 900 euro in contanti. Durante le perquisizioni sono state sequestrate anche armi da fuoco, tra cui diversi fucili, e munizioni illegalmente detenute. L’indagine continua per verificare eventuali collegamenti con altre attività di traffico nella zona. La droga e le armi sono state sequestrate sul posto.

Circa 3,5 chili di hashish, 204 grammi di cocaina, 32 grammi di marijuana e poi sostanza da taglio, materiale per il confezionamento, 900 euro in contanti ritenuti dagli investigatori provento dell'attività di spaccio, armi, tra cui diversi fucili, munizioni detenute illegalmente. È il bilancio di di un'operazione della guardia di finanza delle ultime ore a Empoli. Tutto è partito dal fiuto di Paco, cane dell'antidroga delle fiamme gialle, che ha fatto scoprire sostanze stupefacenti nell'auto in un suo a un uomo di nazionalità marocchina. Quindi la perquisizione anche dell'abitazione, con la scoperta di quanto suddetto.