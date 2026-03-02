Non si ferma all' alt dei carabinieri in macchina aveva oltre 7 chili tra marijuana e hashish | arrestato

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di Palagonia dopo aver tentato di sfuggire a un controllo stradale. Durante l’intervento, i militari hanno trovato nella sua auto oltre sette chili tra marijuana e hashish, e il soggetto è stato accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

