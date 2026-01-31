Boato nella notte e due esplosioni | bancomat fatto saltare in aria

La notte scorsa, in Irpinia, una banda ha fatto saltare in aria un bancomat. Due esplosioni sono state uditi in rapida successione e i criminali sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La banda della marmotta colpisce ancora, questa volta sfruttando le zone di confine con la Puglia, considerate più deboli da controllare. Gli abitanti del paese sono rimasti svegli per il rumore forte e ora si aspettano risposte dalle autorità.

Tempo di lettura: 2 minuti La cosiddetta banda della marmotta torna a colpire in Irpinia, sfruttando ancora una volta le aree di confine con la Puglia, ritenute più vulnerabili sotto il profilo dei controlli. Nella notte, un bancomat è stato fatto esplodere a Bisaccia, nella zona del piano regolatore, nel cuore della cosiddetta terra dell'osso. L'assalto è avvenuto poco dopo le prime ore del mattino: un boato violentissimo, seguito da almeno due esplosioni ravvicinate, ha svegliato numerosi residenti ed è stato avvertito anche a notevole distanza. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine.

