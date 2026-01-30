Aversa boato nella notte in centro | paura tra i residenti

Nella notte, un forte boato ha svegliato gli abitanti di Aversa. Le persone si sono affacciate alle finestre spaventate, cercando di capire cosa fosse successo. La zona centrale si è subito riempita di sirene e di residenti curiosi, mentre le forze dell’ordine intervenivano per valutare la situazione. Al momento non ci sono ancora dettagli certi, ma l’episodio ha creato grande tensione tra la gente del quartiere.

Un boato improvviso ha squarciato il silenzio della notte ad Aversa, svegliando di soprassalto numerosi residenti. Erano circa le due quando, stando ai racconti di chi vive in zona, un rumore simile a un'esplosione è stato avvertito distintamente nel centro cittadino, in particolare nell'area compresa tra piazza Vittorio Emanuele III e piazza fuori Sant'Anna. Il forte boato sarebbe stato udito anche a chilometri di distanza, raggiungendo diverse zone della città e spingendosi fino ai confini con i comuni di Carinaro e Lusciano. Al momento non è chiaro cosa abbia provocato il rumore né se si sia trattato dell'esplosione di un ordigno.

