Marie-Louise Eta è la prima donna ad assumere il ruolo di allenatrice di una squadra di calcio di massima serie in Europa. In un'intervista rilasciata a diversi quotidiani, ha dichiarato di allenare persone, non uomini o donne, e di non voler rappresentare un simbolo. La sua nomina ha suscitato attenzione nel mondo del calcio, segnando un passo importante per la presenza femminile in ruoli tecnici di alto livello.

Marie-Louise Eta, nuova allenatrice dell’Union Berlino e prima allenatrice donna In quest’intervista a Repubblica, Zeit e altri giornali europei, Marie-Louise Eta non vuole essere un simbolo. Vuole essere un’allenatrice di calcio. Il problema è che il mondo intorno a lei ha deciso diversamente, e lei lo sa. In un’intervista rilasciata a Repubblica (Tonia Matrobuoni), alla Zeit e ad altri giornali europei, la prima donna ad allenare una prima squadra in Bundesliga racconta la sua storia senza vittimismo e senza retorica, con una lucidità che è già di per sé una lezione. Le chiedono quante volte nella vita abbia dovuto dimostrare che anche le donne capiscono di calcio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marie-Louise Eta: “Alleno persone, non uomini o donne. Gli stereotipi non mi riguardano”

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