Non vedo differenze tra uomini e donne | alleno persone Marie-Louise Eta prima donna in Bundesliga | Mi piace il gioco aggressivo e creativo di Xavi e Guardiola

Marie-Louise Eta, prima donna ad allenare in Bundesliga, ha dichiarato di non percepire differenze tra lavorare con uomini e donne, sottolineando che si tratta di persone. La sua preferenza va per uno stile di gioco aggressivo e creativo, ispirato da allenatori come Xavi e Guardiola. Eta ha affermato che gli stereotipi, come la sensibilità femminile o la vanità maschile, sono generalizzazioni che non trovano riscontro nella realtà.

“Non vedo differenze tra lavorare con gli uomini e lavorare con le donne. Io alleno delle persone. Si può dire che le donne siano più sensibili o gli uomini più vanitosi, ma sono stereotipi”. Marie-Louise Eta, ex centrocampista e già allenatrice delle nazionali giovanili femminili, è stata chiamata a guidare l’Union Berlin, club simbolo di resistenza già ai tempi della Germania Est, nelle ultime decisive partite per evitare la retrocessione. Una scelta che ha un forte valore sportivo e simbolico, ma che la stessa Eta – in una lunga intervista a Repubblica – prova a riportare su un piano di concretezza: “Il mio obiettivo principale non è mai stato quello di rafforzare il ruolo della donna.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non vedo differenze tra uomini e donne: alleno persone”, Marie-Louise Eta prima donna in Bundesliga: “Mi piace il gioco aggressivo e creativo di Xavi e Guardiola” Notizie correlate Marie Louise Eta nella storia: prima allenatrice donna in Bundesliga maschileLa scelta di rottura dell’Union Berlino ha il volto di Marie-Louise Eta, chiamata a gestire un’eredità pesante in un momento di profonda agonia... Prima donna ad allenare in Bundesliga, ma perde all’esordio: chi è Marie-Louise EtaIl 18 aprile 2026, alle ore 15:31, è iniziata una partita destinata a entrare nei libri di storia del calcio mondiale: Marie-Louise Eta,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'Union Berlino fa la storia: Marie-Louise Eta prima donna allenatrice in Bundesliga. Per ora ad interim...; Marie-Louise Eta fa la storia: prima donna allenatrice in un top campionato europeo; Marie-Louise Eta a Berlino ha abbattuto il muro del calcio. Ora diventi la normalità; Marie-Louise Eta si prepara per l'esordio in Bundesliga. VIDEO. Marie-Louise Eta: chi è la nuova allenatrice dell'Union Berlino, prima donna in panchina nei 5 campionati top in EuropaPromossa in prima squadra, dovrà centrare l'obiettivo salvezza. Sono felice che il club mi abbia affidato questo incarico impegnativo, ha commentato ... today.it Chi è Marie-Louise Eta, prima donna allenatrice nel calcio maschile: il muro di Berlino dei pregiudizi è finalmente crollatoMarie-Louise Eta diventa la prima donna a guidare una squadra maschile in Bundesliga, segnando una svolta storica nel calcio europeo con l'Union Berlino. famigliacristiana.it Marie-Louise Eta, la prima donna ad allenare in Bundesliga: “Non sono una trovata pubblicitaria” x.com Il calcio cambia volto: Marie-Louise Eta rompe un tabù storico. - facebook.com facebook