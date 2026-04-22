Non vedo differenze tra uomini e donne | alleno persone Marie-Louise Eta prima donna in Bundesliga | Mi piace il gioco aggressivo e creativo di Xavi e Guardiola

Da ilfattoquotidiano.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marie-Louise Eta, prima donna ad allenare in Bundesliga, ha dichiarato di non percepire differenze tra lavorare con uomini e donne, sottolineando che si tratta di persone. La sua preferenza va per uno stile di gioco aggressivo e creativo, ispirato da allenatori come Xavi e Guardiola. Eta ha affermato che gli stereotipi, come la sensibilità femminile o la vanità maschile, sono generalizzazioni che non trovano riscontro nella realtà.

“Non vedo differenze tra lavorare con gli uomini e lavorare con le donne. Io alleno delle persone. Si può dire che le donne siano più sensibili o gli uomini più vanitosi, ma sono stereotipi”. Marie-Louise Eta, ex centrocampista e già allenatrice delle nazionali giovanili femminili, è stata chiamata a guidare l’Union Berlin, club simbolo di resistenza già ai tempi della Germania Est, nelle ultime decisive partite per evitare la retrocessione. Una scelta che ha un forte valore sportivo e simbolico, ma che la stessa Eta – in una lunga intervista a Repubblica – prova a riportare su un piano di concretezza: “Il mio obiettivo principale non è mai stato quello di rafforzare il ruolo della donna.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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