Marie-Louise Eta è stata annunciata come nuova allenatrice dell’Union Berlino. La notizia ha suscitato reazioni diverse: in Germania molti commentano positivamente, mentre in Italia alcuni definiscono l’evento come un cambiamento radicale. La decisione di affidare la squadra a Eta rappresenta un passo importante per il club. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente attraverso i canali del club e le fonti sportive locali.

La notizia che Marie-Louise Eta sarà la nuova allenatrice dell’Union Berlino ci insegna molte cose: innanzitutto, che è triste aver dovuto aspettare il 2026 per vedere una donna alla guida di una squadra maschile (tolta la brevissima parentesi di Carolina Morace alla Viterbese nel 1999); e poi che tra italiani e tedeschi sembra esserci la stessa differenza che passa tra tra l’uomo di Neanderthal e l’Homo sapiens sapiens. Basta dare un’occhiata ai commenti e alle reazioni per capirlo. Eta all’Union Berlino: i commenti. Il tenore, sotto il post dell’Union, è questo: “Loui ce la farà. Buona fortuna, Loui! “ “È una decisione davvero forte. In bocca al lupo e tanti saluti da Friburgo!” “L’ Union Berlin ha ufficialmente guadagnato un tifoso in più oggi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marie-Louise Eta all’Union Berlino: i tedeschi dicono “Che grande decisione”, gli italiani “Il mondo è finito”

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