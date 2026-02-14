Salerno Maria Cuono vincitrice del primo premio al Concorso Artistico Letterario Amore

In un’atmosfera di profonda suggestione culturale, la città di Salerno ha celebrato il talento di Maria Cuono. La giornalista, scrittrice e direttrice di Newspage Allinfo ha conquistato il Primo Premio al Concorso Artistico Letterario “Amore è” con il suo racconto inedito “Il peso della luce: l'ultima struttura”. L’evento, ideato e condotto con la consueta maestria da Rita Occidente Lupo, Direttrice Responsabile del quotidiano Dentro Salerno, ha rappresentato un momento di alto confronto intellettuale, dove il tema dell'amore è stato il perno di ogni riflessione. Una narrazione tra calcolo e sentimento Il racconto premiato utilizza un originale lessico ingegneristico per descrivere i “cedimenti strutturali” dell’anima, trovando nell'amore l'unico materiale capace di sorreggere l'impalcatura umana contro la depressione.🔗 Leggi su Salernotoday.it

