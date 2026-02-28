a ermal meta il premio speciale concorso letterario di casa sanremo writers 2026

A Sanremo, durante l’edizione 2026 di Casa Sanremo Writers, è stato assegnato a Ermal Meta il Premio Speciale del concorso letterario. La cerimonia si è svolta nel corso dell’evento, che vedeva partecipare numerosi autori e artisti. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante la manifestazione, che si è svolta nella città ligure.

SANREMO – È stato conferito ad Ermal Meta il Premio Speciale Concorso letterario di Casa Sanremo Writers 2026. Ad assegnare il riconoscimento al cantautore di origine albanese la presidente di giuria opere edite Laura Delli Colli per la qualità letteraria della sua scrittura, la sensibilità nel raccontare la complessità umana e l’incessante dialogo tra musica e parola. In Ermal Meta convivono il poeta e il narratore, l’autore capace di trasformare la parola in suono e l’emozione in racconto. Attraverso la sua scrittura, che sia canzone o prosa, egli restituisce al pubblico la vibrazione autentica dei sentimenti, l’urgenza della verità interiore e la bellezza del pensiero che si fa melodia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

