Maria Chiara Giannetta | fuga folle tra legge e camorra nel nuovo thriller

Il prossimo 8 maggio arriverà in televisione la miniserie intitolata Rosa Elettrica, interpretata da Maria Chiara Giannetta. La serie racconta una vicenda incentrata su una fuga precipitosa tra questioni legali e attività criminali di stampo camorrista. La protagonista si trova coinvolta in una vicenda complessa che combina elementi di suspense e azione, ambientata in un contesto caratterizzato da tensioni tra forze dell’ordine e organizzazioni criminali.

? Cosa sapere L'8 maggio debutterà la miniserie Rosa Elettrica con l'attrice Maria Chiara Giannetta.. L'agente Rosa Valera fugge con il boss Cocìss per sfuggire alle istituzioni.. L’8 maggio debutterà su la nuova miniserie crime thriller Rosa Elettrica – In fuga con il nemico, con l’attrice foggiana Maria Chiara Giannetta nel ruolo della protagonista, dopo il percorso internazionale maturato tra produzioni Rai1 e Prime Video. Il ritorno della talentuosa interprete delle vicende di Blanca è segnato da una svolta decisamente più oscura. Maria Chiara Giannetta indossa i panni di Rosa Valera, un’agente del Nucleo Protezione Testimoni che si trova improvvisamente coinvolta in un gioco pericoloso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maria Chiara Giannetta: fuga folle tra legge e camorra nel nuovo thriller Notizie correlate Maria Chiara Giannetta infrange le regole nel trailer di Rosa Elettrica - In fuga con il nemicoArriverà l'8 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la nuova serie ispirata al romanzo scritto da Giampaolo Simi. Rosa elettrica: tra crime e amore, la sfida di Maria Chiara GiannettaMaria Chiara Giannetta interpreterà una poliziotta in viaggio nella serie crime thriller Rosa elettrica, che debutterà l’8 maggio su e Now. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rosa Elettrica, Maria Chiara Giannetta è Rosa Valera; La foggiana Maria Chiara Giannetta torna sul piccolo schermo: è Rosa Elettrica, eroina per caso; Rosa Elettrica - In fuga con il nemico, il nuovo thriller on-the-run targato Sky Original; Novità Sky maggio 2026. La foggiana Maria Chiara Giannetta torna sul piccolo schermo: è Rosa Elettrica, eroina per casoL’attrice foggiana Maria Chiara Giannetta torna sul piccolo schermo, questa volta in una miniserie crime thriller targata Sky Original. Reduce dal successo della terza stagione di Blanca, trasmessa su ... foggiatoday.it Rosa Elettrica, Maria Chiara Giannetta interpreta Rosa Valera un’agente in fugaUn’agente impeccabile, ma emotivamente blindata, costretta a fare i conti con se stessa. In Rosa Elettrica, la protagonista Rosa Valera, interpretata da Maria Chiara Giannetta, affronta un caso che ... tg24.sky.it Molti di voi pensano a Maria Chiara Giannetta come a Blanca, protagonista della serie di grande successo, un personaggio che, lei dice, "le ha dato tantissimo". Tra qualche giorno potrete vederla anche al cinema nel nuovo film di Giampaolo Morelli - facebook.com facebook