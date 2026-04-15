Il rombo della moto porta un sorriso in Pediatria

In un'ospedale di Sassuolo, i bambini del reparto di Pediatria hanno assistito a un evento insolito: un motorino elettrico ha attraversato i corridoi, creando un rombo silenzioso che ha attirato l’attenzione di piccoli e adulti. La scena ha portato un sorriso tra le corsie, interrompendo momentaneamente la normale quotidianità del reparto. Nessun incidente, solo un momento di gioco che ha coinvolto i presenti.

Il rombo silenzioso di un motore elettrico ha spezzato la routine del reparto di Pediatria dell’ ospedale di Sassuolo, trasformando i corridoi in una piccola pista da cross. Protagonista dell’iniziativa è stato ancora una volta il campione internazionale Max Bianconcini che, in sella alla sua moto, ha fatto visita ai piccoli degenti nell’ambito di un’anticipazione di ‘ Togo – Joy of Life ’, la festa dell’inclusione e del volontariato in programma al Parco Novi Sad di Modena dal 29 al 31 maggio. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Panathlon Club di Modena, ha permesso ai bambini di interagire con il pilota e scoprire da vicino il mondo delle due ruote; un’esperienza studiata per migliorare l’impatto psicologico della degenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il rombo della moto porta un sorriso in Pediatria Giraffe porta flebo colorate per i piccoli pazienti del Gom, un dono che porta sorriso in pediatriaUn’iniziativa solidale per rendere più serena la degenza dei bambini che assume un significato speciale con l’avvicinarsi della Pasqua Un reparto... In moto in corsia, emozione per i bimbi della Pediatria dell'Ospedale di SassuoloUna mattina speciale, dove il rumore (piuttosto silenzioso) di un motore elettrico ha preso il posto della routine ospedaliera per lasciare spazio...