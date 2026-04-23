Marcuzzi rompe il silenzio | ecco il nuovo amore tra baci e Brasile

Alessia Marcuzzi ha confermato la sua relazione con un imprenditore brasiliano durante una vacanza a Praia do Sancho. La conduttrice è stata vista scambiarsi baci con lui in un contesto di relax sulla spiaggia. La notizia è stata resa nota attraverso alcune foto pubblicate sui social, dove si vede la coppia in atteggiamenti affettuosi durante il soggiorno in Brasile.

? Cosa sapere Alessia Marcuzzi ufficializza la storia con l'imprenditore brasiliano Tiago Schietti a Praia do Sancho.. La conduttrice rompe il silenzio dopo la separazione da Paolo Calabresi Marconi nel 2022.. Alessia Marcuzzi ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore con l’imprenditore brasiliano Tiago Schietti attraverso un post sui social, condividendo un’immagine intima scattata nella splendida Praia do Sancho, in Brasile. La conduttrice, che per molto tempo ha preferito mantenere un profilo estremamente riservato sulla propria sfera privata, ha deciso di rompere il silenzio durato circa quattro anni dopo la separazione da Paolo Calabresi Marconi, avvenuta nel 2022.🔗 Leggi su Ameve.eu

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