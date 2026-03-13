Durante una vacanza a Venezia, la conduttrice italiana è stata vista insieme a un imprenditore brasiliano di circa quarant’anni. Le fotografie mostrano i due in atteggiamenti rilassati, mentre passeggiano per le strade della città. La coppia è stata avvistata più volte in compagnia, suscitando curiosità tra i presenti. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata in merito alla relazione.

Stando al settimanale Chi, i due si sarebbero conosciuti in Brasile, lo scorso gennaio, dove lei si trovava in vacanza con alcune amiche. «L’intesa è chiara, così come il desiderio di conoscere e di conoscersi», si legge sul settimanale. E ancora: «L’unico inconveniente, a questo punto, sarebbe la distanza. Perché Roma e San Paolo non sono proprio a una fermata d’autobus. Ma sappiamo che Alessia non ama le cose facili, mica si poteva fidanzare con uno di Roma nord». Le foto "incriminate“ arrivano da Venezia, dove la (presunta) nuova coppia si sarebbe recata per una vacanza romantica. Nessuna conferma né smentita è arrivata finora dai diretti interessati, né ci sono indizi social a testimonianza dei giorni insieme in Laguna. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tiago Schietti, ecco chi è il nuovo amore brasiliano di Alessia Marcuzzi

