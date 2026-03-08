Marco Masini | è uscito l’album Perfetto imperfetto il 24 aprile arriva anche in vinile

Marco Masini ha pubblicato il suo nuovo album intitolato “Perfetto imperfetto” che è già disponibile in formato digitale e su CD. L’uscita è stata resa ufficiale da Momy Records, Concerto Music e BMG. Il 24 aprile, l’album arriverà anche in versione vinile. La notizia è stata comunicata attraverso canali ufficiali e i dettagli sulla distribuzione sono stati confermati.

ph Luca Brunetti FIRENZE – È disponibile in digitale e in cd “Perfetto imperfetto”, il nuovo progetto discografico di Marco Masini pubblicato da Momy Records, Concerto Music e BMG. Il disco, che arriverà anche in vinile dal 24 aprile, rappresenta il tredicesimo album in studio del cantautore fiorentino e arriva a un anno e mezzo di distanza dal precedente lavoro “10 amori”. Prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, il nuovo capitolo musicale segna per Masini un momento di trasformazione profonda, sia sul piano artistico sia su quello personale. “Perfetto imperfetto” nasce infatti da un periodo di riflessione e cambiamento, vissuto con una nuova consapevolezza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

