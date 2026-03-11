Venerdì il centro commerciale dei Petali ospiterà Marco Masini, che si esibirà con il suo album ‘Perfetto imperfetto’. Da 36 anni, il cantante porta sul palco canzoni che hanno segnato più generazioni, caratterizzate da una voce intensa e riconoscibile. L’evento rappresenta un appuntamento per i fan che vogliono ascoltare dal vivo i successi di Masini.

Canzoni che da 36 anni conquistano persone di tutte le età con voce graffiante, come alcuni dei suoi più noti successi: venerdì il centro commerciale dei ’Petali’ sarà pronto ad accogliere Marco Masini. Il cantautore fiorentino dalle 18 firmerà le copie del suo nuovo album: ed è proprio questa l’unica condizione per partecipare all’evento, ovvero possedere una copia del nuovo disco di Masini ’Perfetto imperfetto’, uscito venerdì scorso. Consigliato arrivare un po’ in anticipo. Non solo tornare a casa con una firma sulla propria copia, ma c’è la possibilità di scattare una foto ricordo. Ovviamente sarà possibile acquistare il disco presso lo stesso centro commerciale: si tratta del 13° album in studio del 61enne, che praticamente da esordiente vinse nel 1990 il Festival di Sanremo nella sezione ’Novità’ col brano ’Disperato’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marco Masini ai Petali col suo ’Perfetto imperfetto’

