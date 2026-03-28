Durante le prove libere e le pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, Marc Marquez si è mostrato come il pilota più veloce, stabilendo i tempi migliori. Bezzecchi e Bagnaia hanno registrato segnali incoraggianti nelle sessioni di allenamento, ma non hanno ancora raggiunto le prestazioni di Marquez. La giornata si è conclusa con il leader della classifica generale che si presenta in buona posizione per le qualifiche.

La prima sessione di prove libere e soprattutto le pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2026 hanno fornito delle indicazioni molto interessanti per il prosieguo del weekend al COTA di Austin, in attesa di capire come potrà evolvere la situazione già domani in vista delle qualifiche, primo vero momento clou della terza tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Marc Marquez, grande specialista del Circuit of the Americas con all’attivo sette vittorie su dodici edizioni (saltandone una per infortunio e cadendo in altre tre occasioni quando stava lottando per il successo), ha confermato il suo ruolo di favorito della vigilia realizzando il miglior tempo assoluto di giornata nonostante una brutta caduta dopo pochi giri che gli ha fatto perdere quasi mezz’ora di attività in pista nella FP1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez l’uomo da battere dopo il venerdì di Austin. Segnali positivi per Bezzecchi e Bagnaia

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