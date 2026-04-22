Dopo una lunga pausa, il campionato mondiale di motociclismo 2026 riprende con il quarto appuntamento a Jerez de la Frontera, in Spagna. I primi tre round sono stati disputati e il campionato si sposta ora in Europa, dove i piloti si preparano per una delle tappe più tradizionali del calendario. Tra i protagonisti, Marc Marquez viene riconosciuto come il favorito, mentre Bezzecchi e Aprilia mostrano di aver acquisito maggiore competitività rispetto alle gare precedenti.

Dopo una lunga pausa il Motomondiale 2026 torna in azione. Messi in archivio i primi tre appuntamenti del campionato, i centauri tornano in Europa e saranno a Jerez de la Frontera (Spagna) per una delle tappe storiche del calendario iridato. Il circuito dedicato alla memoria di Angel Nieto è particolarmente noto ai piloti e su questo tracciato, solitamente, si possono trarre degli spunti utili per l’intera stagione. Allo stato attuale delle cose l’Aprilia, a sorpresa, ha fatto la voce grossa. Marco Bezzecchi e lo spagnolo Jorge Martin guidano le fila della classifica iridata, mentre gli alfieri della Ducati ufficiale, Marc Marquez (campione del mondo in carica) e Francesco Bagnaia, sono attardati.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giacomo Agostini: “Marc Marquez resta l’uomo da battere, ma Bezzecchi e Aprilia hanno qualcosa in più ora”

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