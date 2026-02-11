Obblighi di riservatezza dei rappresentanti di classe genitori e studenti eletti Modello di circolare
I rappresentanti di genitori e studenti eletti devono rispettare un obbligo di riservatezza durante le riunioni degli organi collegiali. La partecipazione comporta responsabilità: tutto ciò che si dice in quei momenti deve rimanere confidenziale. La circolare ribadisce chiaramente che non si possono divulgare le informazioni apprese.
La partecipazione agli organi collegiali comporta per i rappresentanti di genitori e studenti l’assunzione di precise responsabilità, tra cui il rispetto dell’obbligo di riservatezza sulle informazioni apprese durante le sedute. Informare adeguatamente i soggetti eletti costituisce una misura essenziale per garantire il corretto funzionamento degli organismi scolastici, tutelare i dati personali e preservare un clima. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
