Manutenzione reti idriche Aica | Più di 50 interventi per ridurre le perdite e migliorare il servizio

L’azienda idrica del territorio ha completato oltre cinquanta interventi di manutenzione sulle reti di distribuzione dell’acqua, sia ordinari che straordinari, con l’obiettivo di ridurre le perdite e migliorare il servizio fornito ai cittadini. Le operazioni sono state condotte in diverse zone della provincia, coinvolgendo interventi mirati per garantire un miglior funzionamento delle infrastrutture idriche. La manutenzione continua in modo da assicurare un servizio più efficiente e meno dispersivo.