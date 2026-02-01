Reti idriche colabrodo la presidente di Aica | Entro dicembre ridurremo le perdite del 30% ecco dove

Le piogge degli ultimi mesi hanno riempito gli invasi e migliorato la situazione delle reti idriche. La presidente di Aica promette che entro dicembre riusciranno a ridurre le perdite del 30%. La cabina di regia regionale valuta se prorogare o meno lo stato di emergenza, che scade il 31 maggio.

La numero uno del consiglio di amministrazione dell’azienda idrica agrigentina, Danila Nobile, parla con AgrigentoNotizie di progetti futuri. Per alcuni mancano però ancora i finanziamenti Le abbondanti piogge cadute nell'ultimo mese hanno riempito gli invasi e, le condizioni attuali, potrebbero indurre la cabina di regia regionale a non prorogare lo stato di emergenza idrica che scade il prossimo 31 maggio. Non sempre però le piogge possono da sole risolvere gli atavici problemi idrici degli agrigentini perché la vetustà delle condotte, comporta una dispersione complessiva di circa il sessanta per cento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

