Manuel Giandonato | Ho sofferto quando la Juve mi mandava in prestito Ricordo il messaggio di Del Piero

Manuel Giandonato, ex calciatore e attualmente secondo allenatore della Recanatese in Serie D, ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico all’età di 34 anni. In una recente intervista, ha ricordato di aver sofferto durante i periodi in cui la Juventus lo inviava in prestito e ha citato un messaggio che gli avrebbe inviato un ex compagno di squadra.

Manuel Giandonato ha deciso di smettere con il calcio giocato a 34 anni e ora è secondo allenatore della Recanatese in Serie D. In un'intervista a Fanpage ha ricordato i suoi trascorsi alla Juve, compresa la tragedia di Neri e Ferramosca: "Quella notte la ricordo come se fosse ieri".🔗 Leggi su Fanpage.it

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