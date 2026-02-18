Del Piero durissimo | Forse non è il peggiore dei mali giocare una partita a settimana per questa Juve

Alessandro Del Piero sostiene che la Juventus potrebbe sopportare meglio un solo impegno settimanale, dopo la sconfitta contro il Galatasaray. La sua opinione nasce dalla delusione per le difficoltà emerse in campo, che secondo lui derivano da problemi di concentrazione e stanchezza fisica. Del Piero ha osservato con attenzione la partita, notando come i bianconeri abbiano mostrato segnali di affaticamento. La sua analisi si concentra sulla necessità di affrontare meglio le sfide mentali e fisiche della squadra.

Alessandro Del Piero analizza il tracollo della Juve in casa del Galatasaray e punta il dito su fragilità mentale e calo fisico. Per l'ex capitano senza continuità e personalità la squadra bianconera rischia di pagare ogni errore: "Forse non è il peggiore dei mali giocare una partita a settimana".🔗 Leggi su Fanpage.it

