Il 29 maggio 2026, lo stadio Martelli di Mantova sarà teatro della finale del Torneo delle Sirene, un evento dedicato ai giovani calciatori. La manifestazione coinvolge squadre di bambini e ragazzi, che si sfidano in partite di calcio. La finalissima vedrà protagonisti i giovani atleti in una giornata dedicata alle competizioni sportive tra squadre di diverse età.

? Cosa sapere Il 29 maggio 2026 lo stadio Martelli di Mantova ospiterà la finale del Torneo delle Sirene.. I fondi raccolti sosterranno i progetti sociali di Unicef, Abeo e Associazione Progetto Montessori.. Il 29 maggio 2026, lo stadio Martelli di Mantova ospiterà la finale del Torneo delle Sirene, una sfida calcistica interforze che trasforma il campo da gioco in un motore di solidarietà per l’infanzia locale. La settima edizione della competizione è stata presentata questa mattina all’interno della Casa del Mantegna. L’iniziativa mira a raccogliere fondi destinati ai progetti dell’Unicef, dell’Abeo e dell’Associazione Progetto Montessori di Mantova.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mantova, le divise in campo: il calcio sfida per i bambini

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