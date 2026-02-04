Leandro Rinaudo, nel cuore del mercato estivo del Mantova, ribadisce che non ci sono alternative: salvare il campo è l’unica strada da seguire. Con tono deciso, il direttore sportivo sottolinea che ogni sforzo va fatto per evitare la retrocessione e mantenere la squadra in categoria. La squadra e la società sono convinte che l’unico obiettivo sia la salvezza, senza compromessi.

**Leandro Rinaudo, il presidente Piccoli e il mercato del Mantova: “Salvare il campo è l’unica via, ora parla il campo”** Nel cuore della primavera 2026, al via del mercato estivo, il presidente Filippo Piccoli e il direttore sportivo Leandro Rinaudo hanno deciso di lanciare un messaggio forte e chiaro: la salvezza del Mantova è l’unica opzione possibile. Con un occhio al futuro, con un occhio alla storia del club, e soprattutto a una visione radicale del mercato, Rinaudo ha annunciato: “Mantova, rivoluzione ponderata: dobbiamo salvarci. Ora parlerà il campo”. Questo il titolo del nuovo capitolo della storia del Mantova, iniziato da un lavoro intenso, su misura, e con un bilancio positivo, che si è svolto in un tempo record, tra le righe di un mercato in cui ogni operazione è stata pensata per ridurre i rischi, non per accaparrare giocatori a qualsiasi costo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rinaudo a Mantova: "Salvare il campo è l'unica via, ora parla il campo"

Approfondimenti su Mantova mercato

Ultime notizie su Mantova mercato

