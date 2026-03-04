Torna Da Divise a Uniche le divise dei conducenti del tram vendute per l’empowerment femminile

Gest, insieme all'associazione Nosotras e in collaborazione con Accademia Italiana, Toscana delle Donne e Zona Crepuscolare, hanno presentato oggi la seconda fase del progetto "Da Divise a Uniche". I capi della collezione di ex divise dei conducenti della tramvia sono stati venduti per sostenere la rete di donne di Nosotras APS.Alla cerimonia hanno partecipato Cristina Manetti - assessora Cultura e Pari Opportunità e presidente Toscana delle Donne, Benedetta Albanese – assessora Pari Opportunità Comune di Firenze, Khadra Omar Osman - Responsabile progetti contro la violenza di genere Nosotras, Gianluca Salemi - Sales and Business Development Director AD Education Italy per Accademia Italiana, Denis Ratto – Amministratore Delegato di GEST e le aziende sostenitrici della vendita di beneficenza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Armani, divise da 9. Pausini... interpreta l'inno: 5,5. Rai da 5. Le pagelle della cerimonia d'aperturaLa top model Vittoria Ceretti consegna la bandiera al corpo dei corazzieri, prima di lasciare la scena a Laura Pausini.

Sicurezza in centro, il comitato dei residenti: "Le divise non bastano, servono piani commerciali e urbanistici veri""L'impegno delle forze dell'ordine c'è, ma da solo non può bastare: servono regole urbanistiche e commerciali nuove".

Contenuti utili per approfondire Torna Da Divise a Uniche le divise dei....

Temi più discussi: Milan, debutta la quarta maglia contro il Parma. FOTO; Le voci da Teheran divise sulla guerra: Spaventa ma può far cadere i mullah; Nuove divise ai Blind Fighters, il Rotary al fianco della squadra; Alpini, al Portello in mostra le divise storiche: Sono il simbolo dei nostri valori.

Torna 'Da Divise a Uniche'Firenze, 04 marzo 2026 – tramvia .com>Gest, insieme all' associazione Nosotras e in collaborazione con Accademia Italiana, Toscana delle Donne e Zona Crepuscolare, hanno presentato oggi la seconda fa ... nove.firenze.it

Torna Da Divise a Uniche, le divise dei conducenti del tram vendute per l’empowerment femminileGest, insieme all'associazione Nosotras e in collaborazione con Accademia Italiana, Toscana delle Donne e Zona Crepuscolare, hanno presentato oggi la seconda fase del progetto Da Divise a Uniche. I ... firenzetoday.it

Da Venerdì 6 Marzo. Torna su Dmax. Prima serata Il Presidio Siamo Comunità facebook