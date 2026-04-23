Manifestazione per Gaza non autorizzata sette persone indagate dalla Procura

La Procura ha concluso le indagini su sette persone coinvolte in una manifestazione non autorizzata a favore di Gaza. I manifestanti sono accusati di aver partecipato a un’assemblea senza aver ottenuto il preventivo nulla osta del questore e di aver violato le norme sulla pubblica sicurezza. Le indagini sono state avviate dopo che l’evento si è svolto senza autorizzazione ufficiale.

La Procura ha chiuso le indagini per 7 manifestanti accusati del reato di manifestazione non autorizzata e per mancato preavviso al questore. Si tratta delle manifestazioni e della mobilitazione dello scorso ottobre a Palermo, contro il genocidio in corso a Gaza. Palermo torna in piazza per.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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