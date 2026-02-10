Sei persone indagate dopo gli scontri a Milano alla manifestazione contro le Olimpiadi

Sei persone sono finite nel mirino della procura di Milano dopo gli scontri di sabato scorso in zona Corvetto. La polizia ha aperto un’inchiesta e al momento ci sono sei indagati, tra cui cinque giovani e una donna di 52 anni. La situazione resta tesa e le indagini continuano per capire cosa sia successo davvero durante la manifestazione contro le Olimpiadi.

La Procura di Milano, dopo gli scontri di sabato scorso in zona Corvetto, ha aperto un'inchiesta e al momento risultano indagate sei persone, di cui cinque giovani e una donna di 52 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

La procura di Milano ha deciso di indagare sei persone coinvolte negli scontri durante la manifestazione contro le Olimpiadi.

La polizia di Milano ha aperto un’indagine sugli scontri avvenuti durante la manifestazione contro le Olimpiadi di Milano e Cortina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

Argomenti discussi: Una aostana tra le sei persone indagate per il corteo di Milano; Smantellata rete di spaccio: sei indagati, tre finiscono in carcere; Frode fiscale a Brescia per 76 milioni, nove indagati e sequestri per sei milioni e mezzo; Ricevevano beni per facilitare passaggio merci dal porto: in sei indagati per corruzione.

Milano-Cortina: pm indaga 6 persone per scontri corteo, altri in corso di identificazioneMilano, 10 feb. (Adnkronos) - Sono sei le persone indagate per resistenza, manifestazione non autorizzata e travisamento dopo gli scontri avvenuti ... iltempo.it

Una aostana tra le sei persone indagate per il corteo di MilanoDeve rispondere di travisamento e manifestazione non autorizzata dopo i disordini di sabato al corteo di protesta No Olimpiadi ... rainews.it

“Mi avete soccorso a Milano, vi ricordate di me”: Appello di Manuela alle persone che le sono state vicino quando è svenuta per un grave malore in Piazza Duomo, il pomeriggio del 29 aprile 2023. Ora che sta meglio vorrebbe ringraziarle personalmente. Qu - facebook.com facebook