Moviola Juve Sassuolo dubbi sul rigore concesso per il fallo di mani di Idzes | l’episodio chiave del match

Durante la partita tra Juventus e Sassuolo, il direttore di gara Marchetti ha dovuto valutare diversi episodi controversi, tra cui un rigore assegnato per un fallo di mani di Idzes. La moviola ha evidenziato dubbi sull’episodio che ha influito sul corso del match, che si è disputato nella 30ª giornata di Serie A della stagione 202526. La partita ha richiesto molta attenzione da parte dell’arbitro.

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