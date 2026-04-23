Manfredonia U15 | ancora una vittoria

L’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 ha conquistato un’altra vittoria nella partita giocata in casa contro la Gioventù Calcio Foggia. La sfida si è svolta sul campo locale e si è conclusa con un risultato positivo per la squadra di casa. Questa vittoria si aggiunge alle precedenti e rafforza la posizione del team nel campionato. La partita si è svolta senza particolari incidenti o eventi imprevisti.

?Nuovo successo per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella sfida casalinga contro la Gioventù Calcio Foggia.?Al “Miramare”, i biancocelesti si sono imposti per 1-0. A decidere l'incontro è stata la rete siglata da: Falciano.?Grazie a questi tre punti, la formazione sipontina consolida ulteriormente il primato in classifica, salendo a quota 31 punti e mantenendo l'imbattibilità stagionale. Una prova di carattere che avvicina i ragazzi del vivaio al traguardo finale del campionato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia U15: ancora una vittoria Notizie correlate Manfredonia U15 ad un passo dalla vittoria del girone?Termina a reti bianche il big match della 12ª giornata tra la Gioventù Calcio San Severo e l'Under 15 del Manfredonia Calcio 1932. Manfredonia U15 da applausiSuccesso esterno pesantissimo per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella 5ª giornata.