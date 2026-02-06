Rocambolesco inseguimento con incidente | un malvivente fugge a piedi gli altri due presi dai carabinieri

Questa mattina a San Donato si è svolto un inseguimento che si è concluso con un incidente. I carabinieri hanno arrestato due uomini, mentre un terzo è scappato a piedi tra le vie del paese. La scena è stata cominciata da un controllo di routine, che è presto degenerato in un rocambolesco inseguimento tra auto e pedoni. Alla fine, i militari sono riusciti a bloccare due di loro, ma uno si è dato alla fuga nel traffico.

Rocambolesco inseguimento, con tanto di incidente finale, all'ora di pranzo, a San Donato. Il bilancio finale è di due persone bloccate dai carabinieri, mentre una terza si è data alla fuga a piedi.Tutto è iniziato attorno alle 13:30 di venerdì 6 febbraio, quando un'automobile non si è fermata.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su San Donato Inseguimento Rocambolesco inseguimento tra le strade cittadine: due giovani bloccati dai carabinieri Fugge a piedi dai carabinieri con cocaina e gioielli d’oro rubati: arrestato Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su San Donato Inseguimento Argomenti discussi: Poliziotto spara al ladro durante un inseguimento, indagini sull'uso legittimo della pistola; Ancona, furti nelle auto poi botte agli agenti: un maranza si pente, punito l’altro; Udine, fugge all’alt e semina il panico in città: rintracciato grazie alle telecamere; Dal Nord Ovest - Non si ferma all'alt e scappa per chilometri, rocambolesco inseguimento nella notte. Rocambolesco inseguimento con incidente: un malvivente fugge a piedi, gli altri due presi dai carabinieriUn'automobile con tre persone a bordo non si ferma all'alt e si dà alla fuga. Durante la corsa i malviventi si sono scontrati con un veicolo in transito ... ilpescara.it Catania, inseguimento a tutta velocità: due giovani arrestati con drogaCATANIA – Rocambolesco inseguimento tra le vie cittadine nei giorni scorsi a Catania, dove la Polizia di Stato ha arrestato due giovani, un 24enne catanese e un 20enne romeno, dopo una pericolosa fuga ... livesicilia.it Il neopatentato è stato fermato dopo un inseguimento rocambolesco. Cinque denunce e altrettante patenti ritirate facebook Spaccio di eroina: i #carabinieri arrestano pusher dopo un rocambolesco inseguimento x.com

