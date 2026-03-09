Manfredonia Via Campanile chiusa per tutto il mese di aprile

A Manfredonia, da venerdì 1 aprile e fino al 30 dello stesso mese, via Campanile sarà chiusa al traffico veicolare. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di manutenzione sulla rete elettrica. L'ordinanza è stata emessa sulla base di un'istanza ricevuta il 5 aprile. Durante questo periodo, nessun veicolo potrà transitare in questa strada.

CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA CAMPANILE DAL GIORNO 1 AL GIORNO 30 APRILE2026, PER CONSENTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE ELETTRICA IL DIRIGENTEVista l'istanza pervenuta il 05.03.2026 e assunta al protocollo comunale in pari data con n. 14799,con la quale la signora BRIENZA Angiolina Antonietta, in qualità di amministratore unico della C.D.s.r.l., chiedeva la chiusura totale del traffico veicolare, con divieto di sosta ambo i lati e previstarimozione, dal giorno 1 al giorno 30 Aprile 2026, dalle ore 07.30 alle ore 16.30, in via Campanile, alfine di effettuare lavori di manutenzione della rete elettrica; ORDINALa chiusura totale al traffico veicolare e il divieto di sosta e fermata con prevista rimozione forzata in viaCampanile, dal giorno 1 al giorno 30 aprile 2026, dalle ore 07. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Via Campanile chiusa per tutto il mese di aprile