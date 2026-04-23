Manfredonia Due nuove mozioni a tutela della salute e dell’ambiente depositate da Marasco

A Manfredonia, il consigliere comunale ha depositato due nuove mozioni che riguardano la tutela della salute e dell’ambiente. Le mozioni sono state presentate in vista del prossimo Consiglio Comunale, previsto per il 29 aprile 2026. La decisione riguarda specificamente questioni legate alla protezione della qualità dell’aria e della salute pubblica. Le proposte sono state rese pubbliche e sono ora all’attenzione dell’assemblea cittadina.

Manfredonia. Due nuove mozioni a tutela della salute e dell'ambiente depositate da Marasco Due nuove mozioni a tutela della salute e dell’ambiente sono state depositate dal Consigliere Comunale GIUSEPPE MARASCO in vista del Consiglio Comunale del 29 aprile 2026. p:inline">Mozione prot. n° 24471: Richiesta di accertamenti, trasparenza e monitoraggio sul fenomeno “scie chimiche” e su ipotesi di geoingegneria atmosfericaLa mozione impegna l’Amministrazione a chiedere dati ufficiali ad Arpa, Asl e agli enti competenti, a garantire massima trasparenza verso i cittadini e ad attivare forme di monitoraggio sul territorio per rispondere alle diffuse preoccupazioni della comunità.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia. Due nuove mozioni a tutela della salute e dell’ambiente depositate da Marasco Notizie correlate Leggi anche: “Salvaguardia dell’ambiente come strumento di tutela della salute”: il focus del Distretto Rotary Campania a Salerno Legalità, impegno civico e tutela dell’ambiente: i giovani protagonisti della VI edizione del Premio Angelo VassalloIl Presidente Dario Vassallo: “Il messaggio di Angelo Vassallo continua a vivere nelle nuove generazioni: memoria, responsabilità e coraggio civico...