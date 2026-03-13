Ceneri vulcaniche da rifiuto a risorsa | la Regione fissa le regole per il riutilizzo in edilizia e agricoltura

La Regione ha stabilito nuove regole per il riutilizzo delle ceneri vulcaniche come risorsa in edilizia e agricoltura. L’obiettivo è fornire indicazioni chiare a Comuni e aziende su come trasformare un rifiuto in un materiale utile, riducendo lo smaltimento e favorendo pratiche più sostenibili. La normativa mira a regolamentare il processo e a promuovere l’impiego di queste ceneri in diversi settori.

"Vogliamo promuovere l’attività dell’assessorato regionale e informare Comuni e aziende della possibilità di tramutare un problema in opportunità. Abbiamo predisposto le regole, con uno standard chiaro, per il riuso della cenere vulcanica che da rifiuto diventa risorsa. Lavoreremo anche a mettere in campo misure economiche a sostegno delle aziende interessate, per incentivare la creazione di una vera e propria filiera. Per chiudere il ciclo finalizzato al reimpiego, pensiamo a un albo di imprese specializzate, da costruire con i Comuni, per i quali la raccolta e lo smaltimento di questo materiale naturale sono stati sinora solo un costo, spesso non indifferente". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Il 13 marzo al Palazzo della Regione il convegno sul riutilizzo sostenibile delle ceneri dell'EtnaLa cenere vulcanica come risorsa e materia prima e non più come rifiuto speciale. Regole quotidiane per il riutilizzo creativoFin dalla seconda classe della scuola primaria noi bambini abbiamo iniziato a parlare dell’importanza del riuso facendo delle esperienze per imparare... Contenuti utili per approfondire Ceneri vulcaniche Temi più discussi: Riutilizzo delle ceneri vulcaniche, al palazzo della Regione di Catania focus sul decreto regionale; Ceneri vulcaniche, venerdì 13 marzo al Palazzo della Regione di Catania focus sul decreto regionale per il riuso; Ceneri dell’Etna da rifiuto a risorsa: a Catania un convegno sul decreto regionale per il riuso. Catania. Cenere dell’Etna da rifiuto a risorsa: convegno su riuso sostenibile e economia circolareLa cenere vulcanica come risorsa e materia prima e non più come rifiuto speciale. L’opportunità di un cambio di prospettiva nell’uso di questo materiale naturale, offerta da un ... libertasicilia.it Cenere dell’Etna, da emergenza a risorsa: a Catania il convegno CeVEtna 2026Venerdì 13 marzo Catania ospiterà CeVEtna 2026, il convegno tecnico-scientifico dedicato al riutilizzo sostenibile delle ceneri vulcaniche dell’Etna. L’appuntamento, in programma nella sede della Regi ... blogsicilia.it La Regione Sicilia con il dipartimento Acqua e rifiuti sta cercando metodi di riutilizzo delle ceneri vulcaniche all’interno di cicli produttivi. L'idea é quella di rilanciare i numerosi vantaggi nell’uso delle ceneri vulcaniche attraverso lo sviluppo di standard comuni - facebook.com facebook La cenere vulcanica come risorsa e materia prima e non più come rifiuto speciale sarà al centro del convegno tecnico-scientifico “Riutilizzo sostenibile delle ceneri vulcaniche dell’ #Etna - CeVEtna”. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia #Catania x.com