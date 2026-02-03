Scrutatori aperta la manifestazione di interesse a Cascina

Il Comune di Cascina apre le iscrizioni per chi vuole entrare nella Commissione Elettorale Comunale. Chi è già iscritto all’Albo degli scrutatori di seggio può presentare la propria candidatura. La procedura resta aperta e i cittadini interessati devono fare domanda per essere considerati.

Il Comune di Cascina informa i cittadini che è possibile manifestare il proprio interesse alla nomina alla Commissione Elettorale Comunale per coloro che risultano già iscritti all’Albo degli scrutatori di seggio elettorale. La comunicazione dovrà pervenire entro venerdì 20 febbraio 2026, termine fissato dall’amministrazione comunale. Le modalità per presentare la manifestazione di interesse sono diverse. È possibile inviare una email ordinaria o PEC all’indirizzo [email protected], oppure consegnare la richiesta direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina, rispettando gli orari di apertura al pubblico.🔗 Leggi su Lanazione.it

