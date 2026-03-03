America' Cup Manfredi | Dialogo con tutti ma su dati tecnici
Il rappresentante di un team di vela ha dichiarato di essere disponibile a confrontarsi con tutti, purché le discussioni si basino su dati tecnici e scientifici, evitando interpretazioni ideologiche. Ha aggiunto che il dialogo deve concentrarsi su aspetti concreti e verificabili, piuttosto che su opinioni soggettive o credenze personali. La sua posizione riguarda l’importanza di mantenere un approccio razionale nelle discussioni tecniche.
"Sono sempre aperto al dialogo con tutti ma dobbiamo parlare sulla base di dati tecnici e scientifici e non sull'ideologia. Non voglio essere complice di un fallimento". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine del Consiglio comunale straordinario convocato a Bagnoli sull'America's Cup.
