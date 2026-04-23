Manchester City-Southampton semifinale FA Cup 25-04-2026 ore 18 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Occhio al giallo!

Il 25 aprile 2026, alle 18:15, si gioca la semifinale di FA Cup tra Manchester City e Southampton. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote scommesse per l'incontro. I tifosi sono attenti anche alle possibili sanzioni, considerando il rischio di un cartellino giallo. Manchester City ha conquistato cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni, di cui tre recenti.

Il Manchester City ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni, la terza in campionato, battendo il Burnley 1-0 mercoledì sera a Turf Moor e portandosi in testa alla classifica di Premier League per la prima volta da agosto, mentre il Southampton è stato fermato in casa dal Bristol City dopo otto vittorie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Manchester City-Southampton (semifinale FA Cup, 25-04-2026 ore 18:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occhio al giallo! Notizie correlate Manchester City-Southampton (semifinale FA Cup, 25-04-2026 ore 18:15): formazioni, quote, pronostici. Occhio al giallo!Il Manchester City ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni, la terza in campionato, battendo il Burnley 1-0 mercoledì... Manchester City-Southampton (semifinale FA Cup, 25-04-2026 ore 18:15): formazioni, quote, pronosticiIl Manchester City ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni, la terza in campionato, battendo il Burnley 1-0 mercoledì... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: FA Cup, Manchester City - Southampton: probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming; Dove vedere Manchester City-Southampton di FA Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni; FA Cup - Manchester City-Southampton, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; FA Cup, il Manchester City sfida il Southampton: la trappola è dietro l'angolo. FA Cup 2025-2026: Manchester City-Southampton, le probabili formazioniWembley ospita le semifinali della prestigiosa coppa nazionale: si inizia sabato con una vera e propria sfida fra Davide e Golia. sportal.it Pronostici Manchester City - Southampton: Saints stanchi e pronti alla resaIn questo articolo si possono trovare i pronostici Manchester City - Southampton, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com Missione Wembley Il Manchester City non ha intenzione di fare sconti a nessuno. Il Southampton è avvisato: all'Etihad non si fanno prigionieri I Saints però vogliono ribaltare il pronostico. La FA Cup ci ha insegnato che i sogni non hanno categoria e x.com Demain ½ finale #facup #unico. 17:15 | Manchester City vs. Southampton - facebook.com facebook