Il 25 aprile 2026 alle 18:15 si è disputata la semifinale di FA Cup tra Manchester City e Southampton. Le formazioni sono state annunciate poco prima del calcio d'inizio, con i rispettivi allenatori che hanno scelto le scelte tattiche. Le quote di scommessa indicavano il favorito per la qualificazione, mentre le scommesse hanno evidenziato un possibile rischio di cartellino giallo durante il match. La partita ha visto il Manchester City ottenere la sua quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni.

Il Manchester City ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni, la terza in campionato, battendo il Burnley 1-0 mercoledì sera a Turf Moor e portandosi in testa alla classifica di Premier League per la prima volta da agosto, mentre il Southampton è stato fermato in casa dal Bristol City dopo otto vittorie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester City-Southampton (semifinale FA Cup, 25-04-2026 ore 18:15): formazioni, quote, pronostici. Occhio al giallo!

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