Il 25 aprile 2026 alle 18:15 si terrà la semifinale di FA Cup tra Manchester City e Southampton. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote indicano il City come favorito. La squadra di casa ha conquistato la quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni, mentre il Southampton si prepara a sfidare gli avversari in una partita decisiva per l’accesso alla finale.

Il Manchester City ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni, la terza in campionato, battendo il Burnley 1-0 mercoledì sera a Turf Moor e portandosi in testa alla classifica di Premier League per la prima volta da agosto, mentre il Southampton è stato fermato in casa dal Bristol City dopo otto vittorie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester City-Southampton (semifinale FA Cup, 25-04-2026 ore 18:15): formazioni, quote, pronostici

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