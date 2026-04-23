Mammografia ad Acquapendente 7mila donne di nove comuni chiamate a fare gli esami
A Acquapendente, nell’ambito di un programma regionale di prevenzione oncologica, è stata avviata una campagna di screening mammografico. Sono circa 7.000 donne residenti in nove comuni diverse a essere invitate a sottoporsi agli esami. L’iniziativa, promossa dalla Asl Viterbo, mira a favorire la diagnosi precoce di eventuali patologie alla mammella. Le donne interessate riceveranno le comunicazioni per prenotare gli esami.
Ad Acquapendente la campagna di screening mammografico promossa dalla Asl Viterbo, nell’ambito dei programmi di prevenzione oncologica della Regione Lazio. Dopo le richieste avanzate della sindaca Alessandra Terrosi, arriva l’iniziativa ha l’obiettivo di favorire la diagnosi precoce del tumore al.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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