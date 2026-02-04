Musumeci | Nove comuni su dieci in Sicilia hanno aree ad alto rischio frane

Durante un’audizione al Senato, il governatore Musumeci ha denunciato che nove comuni su dieci in Sicilia sono a rischio frane elevato. Ha citato i dati del report 2024 dell’Ispra, sottolineando come le condizioni del territorio siano preoccupanti. Il ministro ha anche parlato di come le piogge intense degli ultimi mesi abbiano aggravato la situazione, rendendo urgente intervenire per mettere in sicurezza le aree più a rischio.

"Il rischio frane in Sicilia non è emergenziale, ma strutturale. Secondo i dati dell'Ispra aggiornati al 2024 circa nove comuni su dieci nell'isola presentano aree ad alto rischio frane. La situazione non è certo migliore nel resto d'Italia, dove, secondo gli scienziati, oltre il 94% dei comuni si trova in territori esposti al rischio idrogeologico, valanghe ed erosione costiera". Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, nel corso dell'informativa al Senato sugli eventi meteorologici che hanno colpito Sicilia, Calabria e Sardegna.

