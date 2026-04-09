Ad Acquapendente l' antica fiera delle campanelle

Ad Acquapendente si tiene domenica 12 aprile l’antica fiera delle campanelle, che si svolge nel centro storico dalle 8 alle 20. Circa 150 operatori partecipano all’evento, offrendo prodotti e bancarelle lungo le vie del borgo. L’appuntamento, tradizionale, richiama visitatori e curiosi, che possono passeggiare tra le bancarelle e scoprire le offerte del mercato. La manifestazione rappresenta un momento di aggregazione per la comunità locale.

Il cuore del centro storico di Acquapendete si anima con l'antica fiera delle campanelle. Al tradizionale appuntamento, organizzato dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 12 aprile, partecipano circa 150 operatori, pronti ad accogliere visitatori e curiosi. Quest'antica tradizione è divenuta nel. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Incidente ad Acquapendente nella notte: con l'auto contro un albero, è graveBrutto incidente nella notte ad Acquapendente, avvenuto all'altezza della zona commerciale di via Igino Gini. Vernio, l’antica Fiera. Iniziati i preparativiL’antica Fiera di San Giuseppe – la festa tradizionale di primavera a Vernio – quest’anno si terrà domenica 10 maggio, a cominciare dalle 9 fino alle... Temi più discussi: Acquapendente – Tutto pronto per l’antica Fiera delle campanelle; Antica Fiera delle Campanelle, tradizione millenaria nel cuore di Acquapendente; Al via la XIV edizione del Concorso Antica Fiera delle Campanelle; A Sua Immagine, Pasqua di Resurrezione. Acquapendente – Tutto pronto per l’antica fiera delle campanelleACQUAPENDENTE - Torna ad animare il cuore del centro storico di Acquapendente l’attesa Antica Fiera delle Campanelle, appuntamento che si rinnova ogni anno, d ... etrurianews.it Ad Acquapendente la sacra rappresentazione della PassioneVenerdì centinaia di figuranti saranno impegnati nella sacra rappresentazione della Passione tra fede e folclore ... rainews.it Sanità: il futuro dell’Ospedale di Acquapendente al centro del confronto con i cittadini Venerdì 10 aprile l’incontro pubblico organizzato dal Comitato presso il Bar Goretti per fare il punto sui servizi del territorio https://www.viterbonews24.it/news/sanit%C3%A0: - facebook.com facebook