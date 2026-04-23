Una tragedia si è consumata a Catanzaro, dove una donna ha lanciato se stessa e i figli da un edificio. Il parroco locale ha rivelato dettagli sul tragico episodio, che ha lasciato la comunità sconvolta. La notizia ha attirato l’attenzione di media e cittadini, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause e sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica decisione.

La tragedia che ha colpito la città di Catanzaro rappresenta un evento di una portata drammatica difficilmente quantificabile, capace di scuotere nel profondo non solo i residenti del quartiere ma l’intera opinione pubblica nazionale. La vicenda ruota attorno alla figura di Anna Democrito, una giovane madre descritta da tutti come una persona solare, una catechista attiva e una volontaria instancabile presso la parrocchia del Santissimo Salvatore. Eppure, dietro questa immagine di dedizione e altruismo, si celava un malessere invisibile e devastante, che molti identificano nei tratti tipici della depressione post-partum. Il gesto estremo di...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mamma si lancia con i bambini, il parroco svela il retroscena: terribile

Bimbo di 8 anni ucciso in casa, il corpo della madre trovato in mare

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Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Donna lancia tre figli dal balcone del terzo piano poi si butta: tre morti e una ferita; Catanzaro, donna lancia i tre figli dal terzo piano e poi si butta: morta sul colpo con due bimbi, la terza è grave. Il sindaco: Dopo l'ultimo parto è stata male; Catanzaro, si lancia con 3 figli: morti madre e 2 bambini; Catanzaro, mamma si lancia dal terzo piano con i tre figli: muore con due bimbi, la terza è molto grave. Il sindaco: Un malessere invisibile, manifestato dopo la nascita dell'ultimo figlio.

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