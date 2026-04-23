Mamma e figli morti a Catanzaro la bimba sopravvissuta ricoverata a Genova Il parroco | Si sentiva soffocare

Una tragedia si è verificata a Catanzaro, dove una donna di 46 anni ha ucciso i suoi tre figli gettandoli dal balcone prima di lanciarsi nel vuoto. La bambina più piccola è riuscita a sopravvivere ed è attualmente ricoverata in un ospedale di Genova. Il parroco locale ha riferito che la donna si sentiva soffocare nel momento dei fatti. Le autorità stanno approfondendo il passato della donna per chiarire le motivazioni del gesto.

Si indaga sul passato della donna di 46 anni che a Catanzaro ha gettato i tre figli dal balcone e poi si è lanciata nel vuoto. In anni recenti aveva manifestato un disagio di natura psichiatrica. Il parroco: "Le avevo detto di farsi aiutare". Ricoverata al Gaslini di Genova la bimba sopravvissuta: la prognosi resta riservata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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