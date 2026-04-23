Mamma e figlia uccise dalla ricina retroscena choc svelato da Chi l’ha visto | il terribile sospetto

Il giallo di Pietracatella continua ad aggrovigliarsi e l’ultima ricostruzione andata in onda a Chi l’ha visto? ha acceso nuovi interrogativi sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute a fine dicembre dopo essere state avvelenate con la ricina. Il programma di Federica Sciarelli ha rimesso in fila accessi al pronto soccorso, orari, cartelle cliniche e valutazioni mediche, mostrando un andamento dei sintomi che rende il caso ancora più oscuro. Il punto che colpisce di più è questo: secondo la ricostruzione televisiva, dopo il primo accesso in ospedale le due donne sembravano essersi riprese, tanto da pensare di poter tornare a casa seguendo terapia, dieta leggera e idratazione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Famiglia uccisa dal monossido a Lucca, cosa è successo e chi sono le vittime

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