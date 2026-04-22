Oggi a Catanzaro si è verificata una tragedia in una abitazione del centro storico. Una donna di 46 anni, insieme ai suoi tre figli, è caduta da una finestra al terzo piano. Due dei bambini sono deceduti sul colpo, mentre una bambina di sei anni è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche e si trova in rianimazione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

CATANZARO – Tragedia oggi 22 aprile 2026, a Catanzaro: una mamma di 46 anni si sarebbe gettata da una finestra del terzo piano con i tre figli. Due sono morti con lei mentre la più grande, una bambina di 6 anni, è ricoverata in rianimazione. Nulla da fare per la donna e per i figli più piccoli, uno di 4 anni e uno di 4 mesi. La tragedia è avvenuta a Catanzaro, dove gli investigatori della Squadra mobile, con il coordinamento della Procura, stanno ricostruendo lo stato di salute, anche pregresso, della donna. L’ipotesi prevalente è che si sia trattato di un gesto volontario. Gli accertamenti puntano anche a ricostruire i rapporti personali della donna ma soprattutto a verificare se vi siano state situazioni di stati di depressione recenti o più datati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Catanzaro: mamma si butta dalla finestra con tre figli. Due sono morti con lei. Bimba di 6 anni ricoverata in rianimazione

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