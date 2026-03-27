Maltratta ripetutamente la moglie anche in presenza della figlia denunciato

Una persona di 37 anni è stata denunciata a Perugia per aver maltrattato ripetutamente la moglie, anche davanti alla figlia. La polizia ha raccolto le prove di comportamenti violenti e ha avviato le indagini. La denuncia è stata presentata dopo aver accertato le vessazioni continue ai danni della donna all’interno dell’abitazione.

È successo a Perugia. I poliziotti sono intervenuti per sedare l'ennesima aggressione Maltratta ripetutamente la moglie anche in presenza della figlia. La polizia di Perugia ha denunciato un 37enne nigeriano per maltrattamenti in famiglia. Dalla ricostruzione i poliziotti sono intervenuti a seguito di una segnalazione. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato che nell’abitazione vi erano numerosi frammenti di terracotta in terra, segno evidente di una lite violenta. I poliziotti hanno acquisito la querela della vittima che ha riferito agli agenti di numerosi episodi di violenza quotidiana subiti dal marito, sia di natura psichica che fisica, avvenuti anche in presenza della figlia minore della coppia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Maltratta ripetutamente la moglie anche in presenza della figlia, denunciato Articoli correlati Maltratta moglie e figlia: arrestato. Cinquantenne bloccato con il taserPrima maltratta moglie e figlia poi aggredisce i carabinieri che lo immobilizzano col taser. Violenze sulla compagna anche in presenza della figlia: ammonitoIl Questore ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un trentenne italiano per condotte di violenza domestica nei confronti della... Approfondimenti e contenuti su Maltratta ripetutamente Discussioni sull' argomento Matrimonio diventa caso giudiziario. Al marito contestati maltrattamenti alla moglie la sottrazione di incapaci; Entra dalla finestra e massacra di botte l'ex moglie: terrore ai Castelli, arrestato 58enne; Maltratta la moglie, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un uomo; Maltrattamenti in famiglia: allontanato un uomo a Spino con braccialetto elettronico. Pimonte, maltratta la moglie e la prende a morsi davanti al figlio: 37enne ai domiciliariNella giornata di ieri, i carabinieri di Pimonte hanno posto agli arresti domiciliari con l'applicazione degli strumenti elettronici di controllo, un trentasettenne Pimontese ... ilmattino.it REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un’anziana donna ultracentenaria, fragile e completamente affidata alle cure del personale sanitario, sarebbe stata ripetutamente maltrattata e umiliata all’interno della struttura assistenziale che avrebbe dovuto garantirle - facebook.com facebook