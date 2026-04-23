Malta-Italia | 100 milioni per il nuovo ponte elettrico sottomarino

La Banca europea per gli investimenti ha approvato un finanziamento di 100 milioni di euro destinato alla realizzazione del secondo interconnettore sottomarino tra Malta e l’Italia, con sede a Ragusa. L’obiettivo è rafforzare le connessioni energetiche tra i due Paesi, migliorando la capacità di trasmissione di energia elettrica. La linea sarà elettrificata e servirà a garantire una maggiore stabilità della rete e la sicurezza degli approvvigionamenti.

? Cosa sapere La Bei finanzia 100 milioni di euro per il secondo interconnettore Malta-Italia a Ragusa.. L'elettrodotto da 225 MW tra Magalsqtab e Cimilli entrerà in funzione nel primo trimestre 2027.. Il Vicepresidente della Bei Marek Mora e il Ministro delle Finanze maltese Clyde Caruana hanno siglato oggi un accordo da 100 milioni di euro per la realizzazione del secondo interconnettore elettrico tra Malta e l’Italia, un’opera strategica che punta a trasformare la sicurezza energetica dell’isola. L’operazione finanziaria, concretizzatasi questo giovedì 23 aprile 2026, mira a potenziare le infrastrutture elettriche di Malta attraverso un elettrodotto sottomarino lungo 122 km.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Malta-Italia: 100 milioni per il nuovo ponte elettrico sottomarino Notizie correlate Zeekr, arriva in Italia il brand premium di Geely, hi-tech e 100% elettrico(Adnkronos) – Dopo lo sbarco nel 2025 con Geely, Jameel Motors Italia porta sul nostro mercato anche Zeekr, un brand premium che arriva con due Suv,... Leggi anche: Maltempo in Sicilia, Schlein: “100 milioni insufficienti, usare i fondi per il Ponte sullo Stretto” – La diretta