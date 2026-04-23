Malta-Italia | 100 milioni per il nuovo ponte elettrico sottomarino

Da ameve.eu 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Banca europea per gli investimenti ha approvato un finanziamento di 100 milioni di euro destinato alla realizzazione del secondo interconnettore sottomarino tra Malta e l’Italia, con sede a Ragusa. L’obiettivo è rafforzare le connessioni energetiche tra i due Paesi, migliorando la capacità di trasmissione di energia elettrica. La linea sarà elettrificata e servirà a garantire una maggiore stabilità della rete e la sicurezza degli approvvigionamenti.

? Cosa sapere La Bei finanzia 100 milioni di euro per il secondo interconnettore Malta-Italia a Ragusa.. L'elettrodotto da 225 MW tra Magalsqtab e Cimilli entrerà in funzione nel primo trimestre 2027.. Il Vicepresidente della Bei Marek Mora e il Ministro delle Finanze maltese Clyde Caruana hanno siglato oggi un accordo da 100 milioni di euro per la realizzazione del secondo interconnettore elettrico tra Malta e l’Italia, un’opera strategica che punta a trasformare la sicurezza energetica dell’isola. L’operazione finanziaria, concretizzatasi questo giovedì 23 aprile 2026, mira a potenziare le infrastrutture elettriche di Malta attraverso un elettrodotto sottomarino lungo 122 km.🔗 Leggi su Ameve.eu

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