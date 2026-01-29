Il maltempo continua a colpire la Sicilia, lasciando dietro di sé danni pesanti e paura tra la popolazione. A Niscemi, decine di edifici sono crollati dopo una frana, e almeno 1500 persone sono state costrette a lasciare le proprie case in fretta. La situazione resta critica, e le autorità si preparano a fare i conti con i danni causati dalle piogge torrenziali degli ultimi giorni.

Prosegue la conta dei danni in Sicilia, colpita dal maltempo nei giorni scorsi. Grande preoccupazione in particolare a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove una frana ha causato il crollo di decine di edifici, obbligando l’evacuazione di almeno 1500 persone. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni – che mercoledì è andata nella regione per un sopralluogo – ha dato il via libera a un primo stanziamento da 100 milioni di euro. L’opposizione nel frattempo alza la voce e chiede che vengano utilizzate subito le risorse del Ponte sullo Stretto. “Lo stanziamento di cento milioni del Consiglio dei ministri è del tutto insufficiente”, ha detto la leader del Pd Elly Schlein. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maltempo in Sicilia, Schlein: “100 milioni insufficienti, usare i fondi per il Ponte sullo Stretto” – La diretta

Approfondimenti su Sicilia Maltempo

L’Assemblea regionale siciliana ha deciso di chiedere al governo di usare i fondi già destinati al Ponte sullo Stretto per aiutare le zone colpite dal ciclone Harry.

A Niscemi sono circa 1.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sicilia Maltempo

Argomenti discussi: Maltempo in Sicilia, Schlein: 100 milioni insufficienti, usare i fondi per il Ponte sullo Stretto - La diretta; Maltempo: Schlein ribadisce, ‘subito i soldi per Ponte per la Sicilia’; Ciclone Harry devasta il Sud: richiesta emergenza nazionale per i danni; L'intera collina di Niscemi sta crollando. Schlein: 'Dirottare un miliardo del Ponte alle aree colpite dal maltempo'.

Maltempo, Schlein: «Usare i fondi destinati Ponte per sostenere le regioni colpite»Senza le barriere digitali che impediscono la fruizione libera di notizie, inchieste e approfondimenti. Se approvi il giornalismo senza padroni, abituato a dire la verità, la tua donazione è un aiuto ... corrieredellacalabria.it

Maltempo, Renzi: Meloni in Sicilia, rincorre Schlein e avversariRoma, 28 gen. (askanews) – Oggi Giorgia Meloni, all’improvviso, ha ritrovato il coraggio ed ... msn.com

Maltempo, Meloni vola in Sicilia e replica alle polemiche: presto dl con risorse - facebook.com facebook

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #28gennaio #Meloni #Niscemi #Maltempo #Sicilia #CicloneHarry #Gela #Minneapolis #Trump #Ice #Nato #Europa #PapaLeoneXIV #MedioOriente #Iran #Israele #Netanyahu #Ucraina #Zelensky #Putin #Zaporizhzhia x.com