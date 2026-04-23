Malpensa l' aeroporto resta intitolato a Silvio Berlusconi

Il Tar della Lombardia ha confermato che l'aeroporto di Milano Malpensa continuerà a portare il nome di Silvio Berlusconi. La decisione è arrivata dopo aver respinto i ricorsi presentati da Milano e da alcuni Comuni della provincia di Varese, che si opponevano alla denominazione dello scalo in onore dell'ex presidente del Consiglio e fondatore di un partito politico. La questione riguarda quindi il mantenimento della toponomastica attuale dell’aeroporto.

L'aeroporto di Milano Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi. E' quanto ha deciso il Tar della Lombardia respingendo i ricorsi di Milano e di alcuni Comuni della provincia di Varese che si erano opposti alla dedica dello scalo all'ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Malpensa, l'aeroporto resta intitolato a Silvio Berlusconi Il Tar dice no ai ricorsi dei Comuni: Malpensa resta intitolato a Berlusconi Notizie correlate Malpensa, l'aeroporto resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar respinge i ricorsiIl Tar Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcuni Comuni del varesotto, ossia Cardano al Campo, Somma Lombardo e... Leggi anche: L’aeroporto di Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar boccia i ricorsi di Milano e di altri Comuni del Varesotto Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Il Tar respinge i ricorsi contro l'intitolazione dell'aeroporto Malpensa a Berlusconi; Le ultime news sull'Aeroporto di Milano Malpensa Silvio Berlusconi (MXP). Malpensa, l’aeroporto resta intitolato a Berlusconi. Respinti tutti i ricorsi. FdI: Gli odiatori possono attaccarsi al tramIl Tar boccia il ricorso del Comune di Milano e di altri 3 municipi del Varesotto. Il consigliere regionale Marco Bestetti, oggi in Fratelli d’Italia ma in Forza Italia fino al 2022, invita gli opposi ... ilgiorno.it Malpensa, Tar Lombardia: aeroporto resta intitolato a BerlusconiMilano, 23 apr. (askanews) – Il Tar Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcuni Comuni del Varesotto contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusco ... askanews.it Il Tar della Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcuni Comuni della provincia di Varese contro l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. #malpensa #berlusconi #silvioberlusconi - facebook.com facebook #Malpensa, Tar Lombardia: aeroporto resta intitolato a Silvio #Berlusconi Respinti i ricorsi dei comuni, Fi: “Iter amministrativo corretto” x.com