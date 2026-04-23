malpensa resta intitolata a silvio berlusconi il tar giudica i ricorsi inammissibili sinistra sconfessata

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha respinto i ricorsi presentati contro l'intitolazione dell'aeroporto a Silvio Berlusconi, giudicandoli in parte infondati e in parte inammissibili. La decisione si riferisce a contestazioni riguardanti la denominazione dell'aeroporto, senza che siano stati accolti i ricorsi di chi si opponeva alla scelta. La sentenza conferma la validità della denominazione e chiude definitivamente il procedimento giudiziario.

Il Tar Lombardia ha dichiarato in parte infondati e in parte inammissibili i ricorsi presentati dal Comune di Milano e dai Comuni di Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, deliberata dal CdA di Enac nel 2024 con il via libera del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Legittimato l’operato Enac di intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa al Presidente Silvio Berlusconi”, spiega l’ente in una nota. Malpensa resta a Berlusconi, il TAr: “infondati e inammissibili” i ricorsi. “Esprimo soddisfazione per la decisione del Tar che consolida la delibera Enac,...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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